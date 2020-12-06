"البحوث الفلكية" يكشف سر زلزال الأمس: عمقه أكبر من المعتاد (فيديو)

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، سبب تعرض مصر لزلال أمس السبت، موضحًا أن منطقة شرق المتوسط معرضة للزلازل التي يجرى تسجيلها بعمق يتراوح ما بين 20 كم إلى 30 كم، لكن عمق زلزال الأمس كان أكبر من هذا العمق بواقع 90 كم.





وأضاف القاضي خلال تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، "هذا العمق أدى إلى شعور المواطنين بالمحافظات المصرية مثل القاهرة بهذا الزلزال، وعمومًا لم يكن الشعور بالزلزال قويًا إلى الدرجة التي تتسبب في قلق أحد، ولم يكن له آثار ضارة".





وتابع: "بداية من غرب تركيا حتى اليونان وجنوب إيطاليا فإن هذه المنطقة تشهد زلالزل بشكل مستمر، وتتراوح مسافات الزلازل هناك ما بين 350 كم إلى 600 كم من السواحل المصرية وهي درجة كافية من الأمان".



