«الفجر» تحقق من داخل أول ملجأ لضحايا الاتجار بالبشر

سيدة تتزوج 32 رجلاً عرفياً تحت إجبار الوالد





أسرة تجبر ابنتها ذات الـ 9 سنوات على العمل كخادمة تحت التعذيب





أسرة تبيع طفلتها مرتين بـ 50 ألف جنيه





احتضنت وزارة التضامن الاجتماعى أول مشروع من نوعه فى إنشاء دور رعاية لاستضافة ضحايا الاتجار بالبشر، حيث بدأت رحلتها من القليوبية بتحويل دار الملاحظة والرعاية فى قرية النامول إلى ملجأ لهن.





ويتولى الإشراف على هذا المشروع جمعية الهلال الأحمر والمجلس القومى للأمومة والطفولة بالتعاون مع وزارة الهجرة، لتقديم كافة أشكال الدعم الصحى والنفسى والاجتماعى والتعليمى اللازم لإعادة دمجهن داخل مجتمعاتهن وخلق الأدوار الفعالة لهن.





وفى سياق ذلك، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، مستشار وزيرة التضامن للرعاية الاجتماعية، إن هذا الملجأ سيضم فى المرحلة الأولى 10 سيدات و15 طفلة من الضحايا اللاتى تم إنقاذهن من عمليات الاتجار بالبشر لتوفير الدعم اللازم لهن، ومن ثم سيتم افتتاح 5 ملاجئ جديدة منتصف العام المقبل فى خمس محافظات أخرى، لاستكمال التجربة وضمان نجاحها لنشرها على مستوى الجمهورية.





وأوضح أن جمعية الهلال الأحمر المسئولة عن دار نامول بمركز طوخ فى القليوبية، ستتولى تأهيل 30 متطوعا ومتطوعة خلال هذه الفترة للتعامل مع السيدات والأطفال من ناحية التأهيل النفسى ليتناسوا ما عاشوه فى الماضى من ذكريات مؤلمة، بالإضافة إلى عمل برامج تدريبية للتخلص من مشاعر الخوف والقلق التى تلاحقهن بسبب آثار ما مررن به، بالإضافة إلى تخصيص دورات تدريبية لهن حول كيفية الدفاع عن النفس ضد العنف والقهر والتحرش.





ولفت «عبد الفتاح» إلى أنه سيتم التعاقد مع عدد من أصحاب الجمعيات الخيرية البارزة لتخصيص ورش عمل للسيدات ليتمكن من تعلم حرفة جديدة لبدء حياة مختلفة يعتمدن فيها على أنفسهن دون اللجوء إلى أطفالهن، بالإضافة إلى الاتجاه لعقد بروتوكول تعاون خلال العام المقبل مع وزارة التربية والتعليم لتخصيص فصول للأطفال الضحايا للتمتع بحقوقهن فى التعلم وعيش سنهن مثل بقية أقرانهن فى بيئة صحية لخلق شخصيات سوية مستقبلًا.





وأكد الدكتور خالد، أن هناك أكثر من 40% من السيدات والأطفال يتعرضن للاتجار فى مصر بالرغم من أننا وصلنا إلى عام 2020م، موضحًا أن هناك عدة أشكال لاستغلالهن تمثلت فى قصص بعض الضحايا ممن تستضيفهن الدار حاليًا والتى نسردها فى السطور التالية.





1 - سيدة تتزوج 32 رجلاً عرفياً تحت إجبار الوالد لجنى المال





«ف.ط» سيدة تبلغ 45 عامًا من العمر، أجبرها والدها على زواج المتعة منذ أن بلغت عامها العاشر من رجال خليجيين مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة يستفيد منها.





وحاول الأب تهديد ابنته فى حال الرفض بأنه سيقوم بحبسها فى غرفة مظلمة دون طعام أو شراب حتى اعتادت الفتاة على هذه المهنة لينتهى بها الحال بالزواج من أكثر من 32 رجلاً عرفيًا.





واستمرت على هذه الحال حتى صادفت جارة زوجها الأخير فى نفس العمارة التى يقطن بها، والتى اتضح أنها إحدى الناشطات المهتمات بحقوق المرأة والتى تعمل فى مجال المحاماة، لتكتشف الجريمة التى وقعت فى حق هذه السيدة لأكثر من 30 عاما.





وبدأت فى مساعدتها من خلال تقديم بلاغ للنيابة بحضورها بعدما أقنعتها، بالإضافة إلى استغاثة سريعة للمجلس القومى للمرأة ووزارة التضامن الاجتماعى التى تمكنت من اتخاذ الإجراءات اللازمة بإلقاء القبض على الأب والتحفظ على السيدة للتحقيق معها فى كافة الجرائم التى انتهكت حقوقها، حتى انتهى الأمر باستضافتها فى إحدى دور الرعاية المخصصة للإيواء.





2 - فتاة تجبرها أسرتها على ترك التعليم والعمل كخادمة لسداد ديون والدها





ولكنها لم تكن الحالة الوحيدة فتعرضت الفتاة «م.و» التى تبلغ 24 عامًا من العمر إلى استغلال من نوع آخر، فبعدما تورط الأب وقام بتوقيع وصولات أمانة على نفسه بقيمة تجاوزت الـ 300 ألف جنيه، هدده صديقه بحبسه، لتقترح زوجته عليه أن يتفاوض مع الرجل مقابل أن تعمل ابنتهما التى كانت تبلغ التاسعة من عمرها خادمة بدون مقابل حتى سداد الدين.





وبالفعل تركت الفتاة تعليمها تحت تهديدات بحبس والدها إذا لم تلتزم بما يطلبه منها سيدها، لتتحمل الفتاة جميع أنواع الإهانة والتعذيب الذى وصل إلى إصابتها بكسر فى الحوض فى إحدى المرات من زوجة صاحب المنزل، التى دائمًا ما كانت تتلذذ بقهرها بالحرق والضرب.





استمر عمل الفتاة بهذا المنزل لمدة 12 عامًا، حتى قررت الهروب فى إحدى المرات من محافظتها بكفر الشيخ إلى الإسماعيلية بعدما تمكنت من الحصول على مبلغ مالى لركوب القطار، لتلجأ إلى الشارع كمنزل جديد لها، حتى استطاعت إحدى حملات مبادرة «حياة كريمة» للمشردين أن تصل إليها بمحض الصدفة وتكتشف قصتها بعد محاولات عديدة من طمأنتها بعدم ردها إليهم مرة أخرى.





3- أسرة تبيع طفلتها مرتين مقابل المال





الأزمة لم تقتصر على السيدات والفتيات الشابات فحسب، بل طال الاتجار بالبشر الصغار، فالطفلة «ف.س» التى تبلغ عامها الـ 14 من العمر، كانت ضمن أكثر القصص المؤثرة، حيث قامت أسرتها باتخاذ قرار بيعها إلى أسرة أخرى وهى فى عامها السادس مقابل الحصول على 30 ألف جنيه فقط ليتمكنوا من تربية بقية أشقائها الأكبر سنًا.





وحينما حاولت الفتاة أن تعامل الأسرة بسلوك سيئ أملًا فى العودة إلى أهلها، قاموا بإعادتها إليهم فى النهاية بعد عام بسبب صعوبة التكيف معها والتعامل مع أسلوبها، لتقرر الأسرة أن تبيعها إلى تاجر أقمشة مقابل 20 ألف جنيه تحت تهديدات بإلقائها فى الشارع إذا تسببت فى مضايقة ولى أمرها الجديد مثلما فعلت سابقًا.





وبالرغم من أن الفتاة لا تزال فى سن صغيرة، إلا أن الرجل أجبرها على احتراف مهنة البيع، والوقوف بالأقمشة أمام باب المحل لاستقطاب الزبائن بملامحها البريئة ونظرات الاستعطاف التى حاول تدريبها عليها وذلك مقابل تناول الطعام والحصول على مكان للنوم ليلًا داخل المحل الكائن بمنطقة إمبابة.





واستمرت الفتاة على هذا الوضع حتى قام أحد عمال المحل بالتسلل إليها ليلًا ومحاولة اغتصابها إلا أنها استطاعت أن تجمع أهالى المنطقة لإنقاذها بالصراخ، ليقوم التاجر بإطلاق سراحها مقابل التزام الصمت وعدم العودة إلى المنطقة مرة أخرى، ما دفع بعض الأهالى للتعاطف مع حالتها وإبلاغ مكتب الشئون الاجتماعية التابع للمنطقة، والذى أخطر الوزارة على الفور بتفاصيل الحالة وتم إيداعها مؤقتًا فى إحدى دور الرعاية لتلقى التأهيل النفسى اللازم قبل نقلها إلى ملجأ ضحايا تجارة البشر.







