الأهلي يخاطب "كاف" لتحديد موعد نهائي السوبر الإفريقي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
خاطب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب مباراة السوبر الإفريقي.

وجاء تواصل الإدارة الحمراء مع الكاف، من أجل تحديد الموعد النهائي، لإقامة مباراة الفريق الأول ضد نهضة بركان المغربي، بالمسابقة المرتقبة.

وكانت تقارير إعلامية، أفادت عن وجود نية لدى الكاف في تأجيل المباراة وإقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري بدلًا من 10 من نفس الشهر بالقاهرة.

ويلعب الأهلي بطولة كأس السوبر الإفريقي بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، فيما يشارك نهضة بركان بعد الفوز على بيراميدز سبورت، والتتويج بكأس الكونفدرالية.

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ ساعة

كهربا يطلق رسالة قوية بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف الحالة الصحية لـ"وليد سليمان"

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 22 ساعة

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ 35 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 8 ساعات

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أوباما «لبسنا العمة» فى القاهرة وباع لنا «الترام» فى واشنطن

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!