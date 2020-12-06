الأهلي يخاطب "كاف" لتحديد موعد نهائي السوبر الإفريقي

خاطب مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بسبب مباراة السوبر الإفريقي.





وجاء تواصل الإدارة الحمراء مع الكاف، من أجل تحديد الموعد النهائي، لإقامة مباراة الفريق الأول ضد نهضة بركان المغربي، بالمسابقة المرتقبة.





وكانت تقارير إعلامية، أفادت عن وجود نية لدى الكاف في تأجيل المباراة وإقامتها يوم 18 ديسمبر الجاري بدلًا من 10 من نفس الشهر بالقاهرة.





ويلعب الأهلي بطولة كأس السوبر الإفريقي بصفته بطلًا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الزمالك، فيما يشارك نهضة بركان بعد الفوز على بيراميدز سبورت، والتتويج بكأس الكونفدرالية.



