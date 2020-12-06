بوكيتينو يحسم مصيره من عرض ريال مدريد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 02:58 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنهام الإنجليزي أعاد ربط نفسه بقيادة ريال مدريد في الموسم الحالي، حيث سبق للمدير الفني الأرجنتيني أن ارتبط بقيادة الملمي أكثر من مرة في المواسم الماضية خاصة عندما كان يقود توتنهام الإنجليزي.

وأكد موقع ديفنسا سنترال الإسباني أن بوكيتينو طلب من وكيل أعماله عدم الاستماع لأي عروض أو التفاوض مع أي طرف حتى يتأكد من مصير المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان مع ريال مدريد.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن العديد من التقارير الصحفية رشحت أن يكون بوكيتينو خليفة زيدان في حالة رحيل المدير الفني الفرنسي في الموسم الحالي سواء بإقالة أو استقالة.

وأفاد الموقع الإسباني بأن بوكيتينو مرشح لقيادة باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي في الموسم الحالي لكن المدير الفني الأرجنتيني يتطلع أكثر لقيادة ريال مدريد.

وألمح الموقع الإسباني أن الصحافة الإسبانية أكدت احتمالية إقالة زيدان إذا تلقى خسارة كبيرة على يد أشبيلية أو ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في مباراة بروسيا مونشنجلادباخ.

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