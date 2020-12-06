ريال مدريد يفاوض الموهوب الصغير

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، سلسة من المفاوضات مع عدد من اللاعبين من أجل ضمهم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود رغبة من جانب زين الدين زيدان في التدعيم في أكثر من مركز خلال منافسات الموسم المقبل.





وأشارت صحيفة بيلد الألمانية، إلى أن نادي ريال مدريد الإسباني بدأ أولى خطواته نحو التعاقد مع دومينيك سوبوسلاي، بناء على رغبة زين الدين زيدان الذي تواصل مع اللاعب لضمه.





وسيكون دومينيك سوبوسلاي بديلا لفرنشيسكو إيسكو الذي طلب الرحيل عن نادي ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من حسابات زين الدين زيدان.





وأكدت الصحيفة أن زين الدين زيدان تواصل مع اللاعب وتفاجأ ،من مكالمة المدير الفني للمرينجي، خاصة وأنه لم يتخذ قرار النهائي حتي هذه اللحظة.





ويعيش دومينيك سوبوسلاي لاعب سالزبورغ الألماني، حالة من الفرح والسعادة في الوقت الحالي بعد وصول ريال مدريد لمفاوضات متقدمة من أجل انتقاله إلى نادي ريال مدريد بشكل رسمي.