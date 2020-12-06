موعد مباراة برشلونة المقبلة في دوري أبطال أوروبا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
حقق نادي قادش مفاجأة من العيار الثقيل، بعد الفوز على برشلونة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح التسجيل لمصلحة قادش ألفارو خيمينيز في الدقيقة 8، ثم تعادل لبرشلونة ألكالا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، ثم سجل نيجريدو هدف الفوز لقادش في الدقيقة 63.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد قادش عند النقطة 18، يحتل بها المركز الخامس، بينما يظل برشلونة في المركز السابع برصيد 14 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة أمام نظيره يوفنتوس الإيطالي، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

تطورات مفاوضات الزمالك لتجديد عقد ساسي

منذ نصف ساعة

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 20 ساعة

بأوامر باتشيكو.. الزمالك يحسم مصير عمر السعيد

منذ ساعة الا ربع

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 23 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 7 ساعات

قرار مفاجئ من القاضي في أولى جلسات محاكمة "طفل المرور" وأصدقائه

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:52 م

عاجل.. طلائع الجيش يرفض رحيل نجم الفريق للأهلي

بيراميدز يخطط للحصول على صفقة جديدة من الأهلي

01:02 م

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

04:59 ص

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشهيرات أيضا ضحايا عنف الرجال

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (8) | اغتيال الزعيم 2

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: إهانة البشر