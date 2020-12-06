موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

حقق نادي ريال مدريد فوزًا مهمًا وصعبًا على نظيره إشبيلية، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





سجل هدف ريال مدريد الوحيد ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية، في الدقيقة 55 من الشوط الثاني.





وبهذا الفوز، ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 20، يحتل بها المركز الثالث، بينما يظل إشبيلية في المركز السادس برصيد 16 نقطة.





ومن المقرر أن يلتقي ريال مدريد أمام نظيره بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، يوم الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



