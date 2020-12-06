مقتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بأفغانستان

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:21 م
حركة طالبان
حركة طالبان
وكالات
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قتل ما لا يقل عن 18 مسلحا في مقاطعة قندهار بجنوب أفغانستان، حسبما ذكرت وزارة الدفاع.

 

ونقلت وكالة "شينخوا"، عن وزارة الدفاع الأفغانية، أن "18 مسلحا قتلوا، خلال العمليات التي غطت أجزاء من مناطق داند وجيلاي ومارود منذ يوم أمس السبت"، موضحة أنه "تم العثور على ألغام مضادة للأفراد والسيارات، وتم إبطال مفعولها".

 

ولم تعلق حركة "طالبان"، التي تنشط في أجزاء من مقاطعة قندهار، على هذه العمليات حتى الآن، وفقا للوكالة.

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مقتل 18 مسلح افغانستان

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