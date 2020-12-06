الأهلي يكشف الحالة الصحية لـ"وليد سليمان"

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
محمد الصو
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قام الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة أسامه مصطفى، بالتواصل مع وليد سليمان نجم الفريق، عقب نهاية مسابقة كأس مصر.

وجاء تواصل الجهاز الطبي مع سليمان، من أجل الاطمئنان عليه، عقب دخوله في أحد المستشفيات الخاصة من الأمس بعد استمرار ارتفاع درجة حرارته.

ويعاني سليمان من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، على مدار الأيام الماضية، كما خضع للعديد من الفحوصات الطبية كما أجرى مسحة طبية للاطمئنان على سلامته.

وأكد الجهاز الطبي، أن حالة اللاعب باتت مستقرة وأن إجراءات عزله فى أحد المستشفيات جاء من أجل سلامته ولمزيد من الإجراءات الاحترازية.

وتوج النادي الأهلي، بلقب كأس مصر للمرة السابعة والثلاثين في تاريخه عقب الفوز على طلائع الجيش، بركلات الجزاء الترجيحية 3-2، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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