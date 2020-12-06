بسبب كورونا .. صادرات الصين من الدراجات البخارية تصل الي 1.1 مليار دولار بالربع الثالث

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:00 م
الدراجات البخارية
الدراجات البخارية
وكالات
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فادت مصلحة الدولة الصينية للجمارك بأن صادرات الصين من الدراجات سجلت 1.1 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، وهو الربع الأعلى في 25 عاما، وذلك بدعم من ارتفاع الطلب.


وسجل إنتاج الصين من الدراجات الهوائية والدراجات الكهربائية نمواً مزدوج الرقم خلال الفترة ما بين شهري يناير وسبتمبر الماضيين، وتعمل بعض مصانع الدراجات المحلية بكامل طاقتها التشغيلية منذ شهر يونيو الماضي، ولا تزالت غير قادرة على تلبية حجم الطلب.

وقال يوي يوه فنغ، وهو مدير شركة لصناعة الدراجات تتخذ من شنغهاي مقرا لها، :"ارتفعت مبيعاتنا 50% على أساس سنوي خلال الفترة من يونيو - أكتوبر الماضيين".

وأصبح ركوب الدراجات شائعاً جداً في أرجاء العالم وسط ظروف جائحة كورونا، حيث يفضل الأفراد اللجوء إلى وسائط نقل بديلة وأكثر أماناً بدل الركوب في الحافلات وقطارات مترو الأنفاق المزدحمة، كما أن البعض أصبح غير قادر على الذهاب لصالات الألعاب الرياضية بسبب كورونا، ما دفعهم بالتالي لمحاولة إيجاد طريقة أخرى لإجراء التمرينات.

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