بيولي يُعلن قائمة ميلان لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد اليوم الأحد لمواجهة سامبدوريا لحساب مباريات الجولة العاشرة من الكالتشيو.

وشهدت اختيارات بيولي استبعاد النجم الجزائري بن ناصر للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، رغم مشاركته في جزء من لقاء سيلتك بالدوري الأوروبي، الخميس الماضي بسبب إصابته بإجهاد خفيف في أوتار الركبة.

وجاءت قائمة ميلان لمباراة سامبدوريا، كالآتي:

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - تاتاروسانو.

الدفاع: كالابريا - كونتي - دالوت - دوارتي - جابيا - هرنانديز - كالولو - رومانيولي.

الوسط: تشالهانوجلو - كاستييخو - دياز - هاوجي - كيسي - كرونيتش - ميونيتش - ساليميكرس - تونالي.

الهجوم: كولومبو - مالديني - ريبيتش.