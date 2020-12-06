بيولي يُعلن قائمة ميلان لمواجهة سامبدوريا في الدوري الإيطالي

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

أعلن ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ميلان الإيطالي قائمة فريقه التي تستعد اليوم الأحد لمواجهة سامبدوريا لحساب مباريات الجولة العاشرة من الكالتشيو.

وشهدت اختيارات بيولي استبعاد النجم الجزائري بن ناصر للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإيطالي، رغم مشاركته في جزء من لقاء سيلتك بالدوري الأوروبي، الخميس الماضي بسبب إصابته بإجهاد خفيف في أوتار الركبة.

وجاءت قائمة ميلان لمباراة سامبدوريا، كالآتي:

 

حراسة المرمى: أنطونيو دوناروما - جيانلويجي دوناروما - تاتاروسانو.

 

الدفاع: كالابريا - كونتي - دالوت - دوارتي - جابيا - هرنانديز - كالولو - رومانيولي.

 

الوسط: تشالهانوجلو - كاستييخو - دياز - هاوجي - كيسي - كرونيتش - ميونيتش - ساليميكرس - تونالي.

 

الهجوم: كولومبو - مالديني - ريبيتش.

أخبار تهمك

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 12 ساعة

كهربا يطلق رسالة قوية بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

أبو جبل يوجه رسالة للاعبي الزمالك: "أنت أقوى من أن تُهزم"

منذ ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ 19 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 ص

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

06:47 ص

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم