عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أكد مصدر داخل الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي رغبة الفريق في الحصول على واحد من نجوم نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وعلم الفجر الرياضي أن محمد يوسف طلب الحصول على خدمات عمر السعيد في الوقت الذي ينتظر فيه حسم مستقبل اللاعب مع القلعة البيضاء بعد موافقة باتشيكو على رحيله أو إستمراره.

يُذكر أن البنك الأهلي يسعى لتدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين الخبرة للتواجد في واحد من المراكز الجيدة في بطولة الدوري المصري الذي تأهل إليه للمرة الأولى في تاريخه.

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