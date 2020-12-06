مهرجان القاهرة السينمائى 42.. ٣ فلسطينيات فى لجان تحكيم المسابقات المختلفة





تشارك هذا العام ضمن لجان تحكيم المسابقات المختلفة ٣ فلسطينيات، المخرجة نجوى النجار هى عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية، وهى مخرجة فلسطينية لها العديد من الأفلام سواء على مستوى الكتابة أو الإنتاج أيضا تم عرضها فى مهرجانات مختلفة.





كما تشارك الناقدة الفلسطينية الأردنية علا الشيخ ضمن لجنة أسبوع النقاد الدولى، وأخيرًا فالمخرجة والمنتجة مى عودة أيضا عضو فى لجنة تحكيم أفضل فيلم عربى، ومى عودة أنتجت مؤخرا فيلم «٢٠٠ متر» والذى عرض فى مهرجان فينسيا، وحصل على العديد من الجوائز فى الجونة السينمائى.