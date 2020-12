مهرجان القاهرة السينمائى 42.. تكريمات وندوات جلسات سينمائية

كشفت أيام القاهرة لصناعة السينما التى تقام من 4 وحتى 7 ديسمبر عن الحلقات النقاشية التى ستكون خلال أيام الفعالية.





ومنها الحلقة النقاشية «خانة النوع :أن تكونى امرأة فى المجال الإبداعى»، تديرها مريم فرج مديرة المسئولية المجتمعية فى مجموعة MBC، ويشارك فيها عماد كريم المتخصص فى الابتكار والتوعية فى هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمنتجة المنفذة هند رضوان ومدربة التمثيل مروة جبريل والممثلة جميلة عوض والمطربة دينا الوديدى.





وحلقة «الوعى الأخلاقى: هل يساعد أم يعطل العملية الإبداعية؟»، والتى تديرها المخرجة هاله جلال، ويشارك فيها المخرجة آيتن أمين والمخرج يسرى نصر الله وجيرمين حداد الممثل المساعد لصندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر وكاتبة السيناريو دينا نجم والمخرجة ورئيسة رابطة المخرجين السينمائيين الدنماركيين كريستينا روزيندهل.





ويلتقى الجمهور أيضا بفريق شركة الإنتاج المستقلة THE POPULATION، مينيت لوى، منتجة فيلم The Tale، ومولى آشر منتجة فيلم Nomadland، وديريك نغوين مخرج فيلم The Housemaid، وتدير النقاش ماريا راكيل بوزو مديرة المبادرات التعليمية والدولية فى Film Independent التى تتولى رعاية الحلقة النقاشية.





و ينضم الجمهور فى السادس من ديسمبر إلى ميلانى جودفيلو مراسلة سكرين إنترناشونال فى الشرق الأوسط وستة من أبرز المخرجين والممثلين الصاعدين فى العالم العربى وشمال إفريقيا، الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى النسخة الرابعة من مبادرة الكشف عن المواهب نجوم الغد العرب التى تدعمها MBC الأمل.





وتحت عنوان «هل تساهم السينما فى التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر؟» تدير مريم فرج مديرة المسئولية المجتمعية فى MBC حلقة نقاشية يوم 6 ديسمبر، ويشارك فى الحوار السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ولوران دى بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية فى مصر وكريستينا ألبرتين الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى النجمين آسر ياسين ونيللى كريم. الحلقة النقاشية تقام برعاية اللجنة التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.





وتقام الحلقة النقاشية «أصعب مما تبدو عليه.. صناعة الأفلام القصيرة بين الفن والسوق»، يوم 7 ديسمبر، ويشارك فيها المنتجة والمخرجة مى عودة والمنتج والمؤلف مارك لطفى والمنتج والمخرج كريم أبو زيد والمنتج صفى الدين محمود وصانع الأفلام والمبرمج تيزيان بوتشى.





وتحت عنوان شركات العرض حسب الطلب فى العالم العربى - قصة نجاح منصة ڤيو، تقام حلقة نقاشية يوم 7 ديسمبر ويشارك فيها أبى شادى أبو النجا مدير عام لمنطقة الشرق الأوسط بمنصة ڤيو، والمنتج المنفذ أيمن نجيب والممثل المصرى أحمد خالد صالح والممثلة ومقدمة البرامج اللبنانية سينتيا خليفة.





1- منصة أيام القاهرة





تستضيف منصة «أيام القاهرة لصناعة السينما» مجموعة من أهم السينمائيين عربيا ودوليا، ضمن المحاضرات واللقاءات، تبدأ فى الرابع من ديسمبر جلسة بعنوان «الأب للسيناريو المقتبس:حوار مع السير كريستوفر هامبتون الذى يكرمه المهرجان بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، ويدير الحوار المنتج والسيناريست محمد حفظى رئيس المهرجان.





2- وحيد حامد «فلاحنا الفصيح»





وتحت عنوان «فلاحنا الفصيح!! حوار مع المؤلف المصرى الكبير وحيد حامد» الذى يكرمه المهرجان أيضا بجائزة الهرم الذهبى التقديرية لإنجاز العمر، يتحدث الناقد طارق الشناوى مع «حامد» يوم 6 ديسمبر.





3- ريا أبى راشد تدير ندوة منى زكى





الإعلامية الشهيرة ريا أبى راشد تحاور النجمة منى زكى التى يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة، يوم 4 ديسمبر،فى دار الأوبرا المصرية، كما تدير «أبى راشد» أيضاً حواراً مع الممثل البريطانى روفوس سيويل يوم 5 ديسمبر.





4- هانى أبو أسعد يتحدث عن مسيرته





ينطلق جدول محاضرات أيام القاهرة لصناعة السينما يوم السبت 5 ديسمبر، بمحاضرة للمخرجين الفلسطينى هانى أبو أسعد والمصرى مروان حامد، تحمل عنوان «من تحسس الخطى إلى النجاح الدولي: هانى أبو أسعد يتحدث عن مسيرته السينمائية مع المخرج المصرى مروان حامد».





ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية لنتفلكس





وتتواجد نتفليكس ضمن فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما من خلال محاضرة بعنوان «دليل نتفليكس لمرحلة ما بعد الإنتاج والمؤثرات البصرية: محاضرة يقدمها ليو دى وولف وكريم بطرس غالى و جيليان مكى».





محاضرة «التمرد الطبيعى» لأندريه كوننشالوفكسى





المخرج الروسى الكبير ألكسندر سوكوروف رئيس لجنة تحكيم المسابقة الدولية هذا العام، يقدم محاضرة يوم 7 ديسمبر، ويديرها لوران دانييلو المدير الإدارى لشركة ريزو فيلم إنترناشونال، وفى اليوم نفسه يقدم المؤلف الروسى الكبير أندريه كونشالوفسكى محاضرة تحت عنوان «التمرد الطبيعى» وتدير الحوار الإعلامية إى نينا روث.