مهرجان القاهرة السينمائى 42.. عروض عالمية ودولية لأول مرة

فى المسابقات المختلفة للدورة الـ42 لمهرجان القاهرة السينمائى، يشارك 16 فيلما فى عروضها العالمية والدولية،





فتشهد المسابقة الدولية مشاركة 3 أفلام فى عروضها العالمية الأولى، من بينها الفيلم الصينى (Mo Er Dao Ga - مويرداوجا)، إخراج ساو جينلينج، والذى يعد أول فيلم يتم تصويره فى غابة مويرداوجا بإقليم منغوليا، وتدور أحداثه حول مجموعة من قاطعى الغابات فى ثمانينيات القرن الماضى، لنشاهد الصراع بين الحفاظ على الطبيعة والإبقاء على حياتهم.





الفيلم الثانى هو (German Lessons - دروس اللغة الألمانية) إنتاج بلغاريا وإخراج بافيل ج. فيسناكوف، ويتابع الفيلم « نيقولا» الذى يستعد للسفر إلى ألمانيا ليعمل سائقاً، ويحاول فى يومه الأخير فى بلغاريا أن يصلح علاقاته المتدهورة مع أغلب أفراد أسرته قبل السفر.





أما الفيلم الثالث فهو المصرى (Curfew - حظر تجول) إخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل، والذى تدور أحداثه فى إحدى ليالى خريف 2013 خلال فترة حظر التجوال بمصر، حول «أم» تخرج من السجن بعد 20 سنة لتجد ابنتها الوحيدة فى حالة قطيعة معها، فتحاول إصلاح علاقتها معها دون التطرق للماضى.





وفى مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك فيلمان فى عرضهما العالمى الأول، وهما؛ الوثائقى المصرى (On the Fence - ع السلم) إخراج نسرين الزيات، والذى تحاول من خلاله المخرجة أن ترمم منزل الأب القديم فى القرية الصعيدية البعيدة لكن رحلتها تكشف الغطاء عن أسئلة مرعبة حول ذاتها والعالم.





الفيلم الثانى من السعودية بعنوان (Had El Tar - حد الطار) إخراج عبد العزيز الشلاحى، وتدور أحداثه فى بداية الألفية بالسعودية، حول قصة حب تطرح مجموعة من الأسئلة عن مجتمع على وشك أن يشهد حراكا غير مسبوق، بين شاب يستعد للعمل «سيافًا» كوالده، وفتاه والدتها تغنى فى الأفراح، وترفض أن تعتزل مهنتها.





كما يشارك أيضًا فى «آفاق السينما العربية» الفيلم المغربى (Autumn of the Apples - خريف التفاح) للمخرج محمد مفتكر، فى عرضه الدولى الأول.





وتدور أحداث الفيلم فى قرية مغربية فى الجبال حيث تنمو أشجار التفاح فى ساحات البيوت، فيما يحاول أحد الأطفال أن يتعرف على الحياة والحب والموت عبر اجتياز الأسئلة القاسية التى يطرحها عليه الأب غريب الأطوار.





وفى قسم العروض الخاصة، يقدم المهرجان الفيلم اللبنانى (TV Society - عالم التليفزيون) إخراج روبير كريمونا، فى عرضه العالمى الأول، والذى تدور أحداثه فى كواليس صناعة أحد برامج الواقع الذى يصطدم ببعض تقاليد المجتمع اللبنانى مما يؤثر على مقدم البرنامج والمشاركين فيه.





وفى عرضه الدولى الأول، يشارك فى قسم العروض الخاصة أيضا، الفيلم الروسى (يوميات الحصار - A Siege Diary) إخراج أندريه زايتسيف، والذى تدور أحداثه أثناء فترة حصار لينينجراد إبان الحرب العالمية الثانية.





ويشهد قسم عروض منتصف الليل، العرض العالمى الأول للفيلم البريطانى (Sideshow - عرض ثانوي) إخراج آدم أولدرويد، والذى تدور أحداثه عن مُجرِمَين يدخلان أحد البيوت للسرقة لكنهما يجدان بالداخل مفاجآت غير متوقعة.





وفى قسم البانوراما، يشارك الفيلم الصينى (Back to Wharf - العودة إلى الميناء) إخراج لى زياو فينج، فى عرضه الدولى الأول، والذى تدور أحداثه حول شاب يقرر العودة إلى مدينته بعد سنوات من ارتكابه جريمة، ويحاول التطهر من ماضيه.





مسابقة سينما الغد، أيضا تحظى بمشاركة ثلاثة أفلام قصيرة فى عروضها العالمية الأولى، منها؛ الفيلم المصرى (The Man Who Swallowed the Radio - الراجل اللى بلع الراديو)، إخراج ياسر شفيعى، والذى تدور أحداثه فى إطار كوميدى عن رجل ابتلع الراديو وفى انتظار أن تُجرى له عملية للتخلص منه.





ومن إنتاج تونس وفرنسا يشارك الفيلم التسجيلى (I Bit My Tongue - عضيت لسانى) إخراج نينا خادا، وخلاله تحاول المخرجة التعرف على مدينتها من خلال البحث فى اللغة.





كما يشارك الفيلم السعودى (The Girls who Burned the Night - من يحرقن الليل) إخراج سارة مسافر، ونشاهد فى الأحداث فتاتين تُحضّران لحفل زفاف، لكن بسبب طلب إحداهما الذهاب إلى السوق، تأخذ الأحداث اتجاهًا غير متوقع.





كما تشهد مسابقة سينما الغد، أيضا مشاركة ثلاثة أفلام فى عرضها الدولى الأول، وهى؛ الفيلم الكوبى (Isabel - إيزابيل) للمخرجة المصرية سارة الشاذلى، وتدور أحداثه حول الطفلة «إيزابيل» التى نتعرف تدريجيًا على علاقتها بوالدتها، من خلال تفاصيل يومها.





الفيلم الثانى من فنزويلا بعنوان (The Red Spiral - اللولب الأحمر) إخراج لورينا كولمينارِس، وتدور أحداثه داخل إحدى المدارس، حول طفلٍ من المفترض أن يلقى بالكلمة الرئيسية لاستقبال زعيم البلاد فى المدرسة.





ومن إنتاج روسيا يُعرض فيلم (Kurchatov - كورشاتوف) إخراج أليكساندر كوروليف، والذى يمزج الخيال بالحقيقة بطريقة ساخرة، من خلال متابعة شخصية «كورشاتوف» الذى يعد «أبو القنبلة الذرية السوفيتية».





ويشارك أيضا فى المسابقة فيلم «حنة ورد» فى أول عرض عربى ومصرى، والفيلم للمخرج مراد مصطفى و تدور أحداثه حول «ورد» طفلة سودانية فى السابعة من عمرها تذهب مع والدتها الحنانة إلى أحد البيوت الشعبية فى منطقة نزلة السمان من أجل تجهيز العروس .. وتبدأ ورد فى استكشاف البيت والعالم السرى للنساء فى يوم الاحتفال بالحنة.



