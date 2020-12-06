عاجل.. نجم الزمالك يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها محمود حمدي الشهير بـ"الونش" لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية إصابته بفيروس كورونا.





ونشر "الونش" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : من لا يشكر الناس لايشكر الله، كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي كلمتني واطمنت عليا ودعتلي بالشفا، ربنا يخليكو ليا.





وأضاف : ربنا يبعد عنكم كل شر يا رب ، الحمد للله رب العالمين، المسحة سلبية، روحي ياشيخة الله ياخدك.





ومن المقرر أن يخضع الونش لفحوصات طبية جديدة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباريات بطولة الدوري العام.



