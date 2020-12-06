عاجل.. نجم الزمالك يعلن تعافيه من فيروس كورونا

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:55 ص
بوابة الفجر
محمد ذكي
Advertisements
أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها محمود حمدي الشهير بـ"الونش" لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك سلبية إصابته بفيروس كورونا.

ونشر "الونش" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" : من لا يشكر الناس لايشكر الله، كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي كلمتني واطمنت عليا ودعتلي بالشفا، ربنا يخليكو ليا.

وأضاف : ربنا يبعد عنكم كل شر يا رب ، الحمد للله رب العالمين، المسحة سلبية، روحي ياشيخة الله ياخدك.

ومن المقرر أن يخضع الونش لفحوصات طبية جديدة قبل الانضمام إلى التدريبات الجماعية للفريق بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمباريات بطولة الدوري العام.

أخبار تهمك

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ حوالي 3 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. البنك الأهلي يستهدف الحصول على خدمات نجم الزمالك

منذ ثلث ساعة

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

كهربا يطلق رسالة قوية بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 13 ساعة

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

أبو جبل يوجه رسالة للاعبي الزمالك: "أنت أقوى من أن تُهزم"

منذ ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 ص

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

06:47 ص

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم