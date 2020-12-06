للعروس.. جربي وصفات زيت الخيار لتبييض البشرة قبل الزفاف

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:45 ص
زيت الخيار
زيت الخيار
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نقدم لكِ عزيزتي طريقة تحضير زيت الخيار والوصفات التي تعمل على تبييض وشد البشرة وتخليصها من الشوائب والقضاء على التجاعيد والخطوط الدقيقة.
 
وعن طريقة تحضير زيت الخيار اتبعوا التالي:
 
- قومي بتقطيع الخيار قطع دائرية
اضيفي كوبين من زيت الزيتون 
اتركي الخليط 15 يوما وخضي العبوة يوميا لحين الاستعمال
ثمصفي الزيت لحين الاستعمال

وإليك خلطات زيت الخيار للحصول على بشرة خالية من المشاكل ونضرة:

(1)

امزجي ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخيار مع ملعقة كبيرة من خل التفاح
ادهني المزيج على بشرة وجهك ودلكيها برفق من الأسفل الى الأعلى لمدة 5 دقائق. 
بعدها اشطفي وجهك جيداً بالمياه الدافئة.
يساعدك هذا القناع في تبييض بشرتك والتخلص من الشوائب وآثار حب الشباب.

(2)

اخلطي ملعقتين كبيرتين من زيت الخيار مع ملعقتين صغيرتين من زيت الألوفيرا
اعملي على تدليك وجهك بالخليط برفق
اغسلي وجهك بالغسول المناسب وشطفيه بالماء الفاتر.
يعمل هذا القناع على شد البشرة وتأخير ظهور علامات الشيخوخة عليها.

(3)

قومي بشكل دوري، بتدليك بشرتك بزيت الخيار قبل الخلود الى النوم. 
اتركيه حتى صباح اليوم التالي. 
اغسلي وجهك بغسول لطيف وشطفيه بالماء الفاتر.

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