بشرى سارة من "الأرصاد" عن حالة الطقس هذا الأسبوع (فيديو)

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر ستشهد استقرارا في الأحوال الجوية على مدار هذا الأسبوع، وسيكون الطقس دافئًا تماما أثناء ساعات النهار مع سطوع لأشعة الشمس على مدار اليوم، وستشهد القاهرة والمناطق الداخلية من البلاد رياحا داخلية هذا اليوم.





وأضافت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أن الطقس مازال باردا طوال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وبعد غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مع وجود فرق يزيد عن 10 درجات بين الليل والنهار".





وتابعت: "مش عاوزين ننخدع في الدفء أثناء النهار ونخفف الملابس في فترة الليل، خلينا في الملابس الشتوية أثناء ساعات الليل المتأخرة وفي فترة الصباح الباكر".





وأردفت، أن الشبورة المائية ستكون موجودة في الصباح الباكر على الطرق السريعة والطرق الزراعية، لكنها خفيفة لا تؤدي إلى إغلاق الطرق، على أن تكون كثيفة إلى حد ما على بعض الطرق الزراعية.





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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد، الموافق 6 ديسمبر 2020، حيث يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.





وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.





أما بالنسبة لطقس ساعات الليل، فمن المتوقع أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وباردًا على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.





هذا، ومن المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية حتى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السلوم ومطروح وسيوة والواحات البحرية.





بيان بدرجات الحرارة

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة: الصغرى 13 والعظمى 22

شبين الكوم: الصغرى 13 والعظمى 22

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 22

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 13 والعظمى 23

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 22

مطروح: الصغرى 11 والعظمى 22

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 22

سيوة: الصغرى 11 والعظمى 21

بورسعيد: الصغرى 14 والعظمى 21

دمياط: الصغرى 13 والعظمى 22

الزقازيق: الصغرى 11 والعظمى 23

الإسماعيلية: الصغرى 11 والعظمى 23

السويس: الصغرى 12 والعظمى 23

العريش: الصغرى 12 والعظمى 21

رفح: الصغرى 12 والعظمى 20

رأس سدر: الصغرى 13 والعظمى 23

نخل: الصغرى 04 والعظمى 21

نويبع: الصغرى 17 والعظمى 24

طابا: الصغرى 12 والعظمى 21

كاترين: الصغرى 03 والعظمى 15

الطور: الصغرى 12 والعظمى 24

شرم الشيخ: الصغرى 15 والعظمى 25

الغردقة: الصغرى 13 والعظمى 26

مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 25

الفيوم: الصغرى 11 والعظمى 22

بنى سويف: الصغرى 10 والعظمى 22

المنيا: الصغرى 10 والعظمى 23

أسيوط: الصغرى 11 والعظمى 23

سوهاج: الصغرى 11 والعظمى 23

قنا: الصغرى 11 والعظمى 24

الأقصر: الصغرى 10 والعظمى 25