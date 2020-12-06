لبشرة نضرة خالية من المشاكل.. جربي هذا الماسك

للحصول على بشرة نضرة وخالية من المشاكل إليك ماسك البرتقال المذهل الذي يعمل على تنظيف البشرة وتغذيتها وتخليصها من الجفاف وإعطائها النضارة واللمعان وتنظيفها من الشوائب:

ماسك البرتقال المذهل

- عصير نصف برتقالة

- ملعقة صغيرة قشر برتقال مطحون

- ملعقة صغيرة سكر بني

- زيت لوز

اخلطي المكونات مع بعضها، وضعيها على بشرتكِ المبلّلة، وابدئي بفركها بلطف، بحركات من نصف دائرية، من الأسفل للأعلى، بخاصة عند منطقة الأنف.

اتركي الخليط على بشرتكِ لمدة 10 دقائق، ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر.

يفضل عمل هذا المقشر قبل النوم، بعد إزالة المكياج، وعلى الأقل مرتين أسبوعيا لتنظيف البشرة بشكل دوري، والتخلص أول بأول من الأوساخ والبتكيريا.