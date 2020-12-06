المجتمعات العمرانية: فتح باب التقدم على أراضي الحزام الأخضر بـأكتوبر من اليوم وحتي 17 ديسمبر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
المجتمعات العمرانية
المجتمعات العمرانية
احمد الشيخ
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صرح محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بأن الهيئة قررت فتح باب التقدم كمهلة أخيرة للتعامل على أراضي الحزام الأخضر للأراضي الملغي تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية بمساحة 12494 فدانا، اعتباراً من اليوم، الأحد الموافق 6/12/2020 وحتي الخميس 17/12/2020، للذين لم يتمكنوا من التقدم بالإعلانات السابقة، للتقدم بالمستندات الخاصة بالملكية وتحديد نظام السداد (عيني – نقدي).

وأضاف نائب رئيس الهيئة، أنه يشترط الالتزام بتاريخ السداد 1/1/2019 للتعامل النقدي محملاً بالأعباء من ذلك التاريخ، وذلك للذين لا ينطبق عليهم الحكم الصادر في الدعاوى المقامة على أرقام 4225 لسنة 67، 64657 لسنة 70، 4201 لسنة 71، 64434 لسنة 71، وفي حالة عدم التقدم في الفترة المذكورة تعتبر هذه الحالات ملغاة ويتم التعامل على تلك الأراضي ضمن حصة الهيئة.

وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أن ذلك يأتى استجابة للطلبات المقدمة من المتعاملين على أراضي الحزام الأخضر الملغى تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بمدينة 6 أكتوبر، والبالغ مساحتها 12494 فداناً، وإلحاقا للإعلان المنشور بتاريخ 4/8/2020 بشأن فتح باب التقدم خلال الفترة من 9/8/2020 إلي 23/8/2020.

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