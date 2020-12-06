رسومات الأطفال تزين الحقيبة الرسمية وتدعم مركز الدكتور مجدى يعقوب

كشف مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، أن الحقيبة الرسمية هذا العام قام بتصميم الرسومات الخاصة بها، أطفال مركز أسوان للقلب بمؤسسة الدكتور مجدى يعقوب، وذلك دعما من المهرجان لمركز القلب الجديد الذى يتم العمل على إنشائه حاليا فى القاهرة، ومتوقع أن يقوم بدور كبير فى خدمة مرضى القلب خاصة الأطفال.





وقال عمر قاسم المدير التنفيذى للمهرجان، إن «القاهرة السينمائى» اختار أن يكون «الأمل» شعارا للدورة 42، ليس فقط عبر البوستر الرسمى، ولكن أيضا عبر «الحقيبة» التى سيحملها ضيوف الدورة 42، والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة «دودل فاكتورى»، والتى تستهدف بشكل أساسى مساندة الأطفال وسد احتياجاتهم، بالتعاون مع الجهات الفاعلة فى المجتمع، عبر تحويل رسومات الأطفال لمنتجات، ومن عائد البيع، يتم المساهمة فى حل مشاكل الأطفال سواء الصحية أو التعليمية، بالإضافة إلى سد احتياجاتهم الأساسية، وهو الدور المجتمعى الذى يفخر مهرجان القاهرة بالمشاركة فيه.



