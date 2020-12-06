وصفة جديدة لتحضير عجة البيض

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
بوابة الفجر
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نقدم لك عزيزتي في السطور التالية طريقة عمل عجة البيض بالفطر والجبن، لإعدادها بكل سهولة لأطفالك ولزوجك على مائدة الإفطار، وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية للحصول على المذاق المطلوب.

مقادير عجة البيض بالفطر والجبن
- البيض : 2 حبة
- الفلفل الحلو : 1 حبة
- الفطر : نصف كوب
- البصل : 1 حبة
- جبن الشيدر : نصف كوب
- بقدونس : ربع كوب
- الزيت : حسب الحاجة

طريقة تحضيرعجة البيض بالفطر والجبن
قطعي البصل والفلفل الحلو وشوحيهم في الزيت.
أضيفي الفطر وتبليه بالملح والفلفل، واخفقي  البيضتان واخلطي معهم البقدونس المقطع جيداً.
أضيفي الجبن التشيدر مكعبات واتركيه على النار حتى ينضج ويذوب تماماً.
قدميها مع خبز محمص وشرائح الطماطم، وبالهنا والشفا

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