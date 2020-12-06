رئيس جهاز "العاصمة الإدارية": طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
احمد الشيخ
Advertisements
صرح محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (32م2 : 95م2)، بالسوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحي السكنى R3 بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.
وأوضح رئيس جهاز "العاصمة الإدارية"، أنه ستعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 9 محال تجارية وصيدلية بالمجاورة الثامنة بالحي السكنى R3 ، يوم الثلاثاء 29/12/2020 بمقر الجهاز، وستعقد الجلسة الثانية للمزاد لبيع 9 محال وصيدلية بالمجاورة الأولى بالحي السكنى R3، يوم الأحد 7/2/2021 بمقر الجهاز.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا