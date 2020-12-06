رئيس جهاز "العاصمة الإدارية": طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
رئيس جهاز العاصمة الإدارية
رئيس جهاز العاصمة الإدارية
احمد الشيخ
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صرح  محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (32م2 : 95م2)، بالسوق التجارية  بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحي السكنى R3  بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز "العاصمة الإدارية"، أنه ستعقد الجلسة الأولى للمزاد لبيع 9 محال تجارية وصيدلية بالمجاورة الثامنة بالحي السكنى R3 ، يوم الثلاثاء 29/12/2020 بمقر الجهاز، وستعقد الجلسة الثانية للمزاد لبيع 9 محال وصيدلية بالمجاورة الأولى بالحي السكنى R3، يوم الأحد 7/2/2021 بمقر الجهاز.

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