رئيس جهاز "العاصمة الإدارية": طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين للبيع بالمزاد العلني









صرح محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه تم طرح 18 محلاً تجارياً وصيدليتين بمساحات تتراوح من (32م2 : 95م2)، بالسوق التجارية بالمجاورتين الأولى والثامنة بالحي السكنى R3 بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.



