نصائح تجعل زوجك يهتم بك ولا يتجاهلك

يبحثن السيدات عن اهتمام الأزواج بهن، لذا هناك أمور هامة لكي تجعلين نفسك على رأس قائمة أولويات زوجكِن إذا فعلتيها ستنولين كل الاهتمام والحب، ومن هذه الأمور ما يلي:-





- اعدي طعام رائع وقدميه في جو رومانسي من الورود والشموع، وإن كان لديك أطفال فليس شرطًا أن يكون ذلك يوميًّا؛ حيث تستطيعين أن تستمتعا بالعشاء سويًّا بمفردكما في أجواء رومانسية على ضوء الشموع والموسيقى مرة كل أسبوع كأقل تقدير.





- ليس فقط عليك أن تهتمي بمظهرك حتى يهتم بك زوجك، الطبيعي أن تكوني امرأة مرتبة، نظيفة ومنظمة، ولكن ما نسعى إليه هو أن تفعلي أكثر من الطبيعي لكسب اهتمام زوجك، وذلك عن طريق تغيير مظهرك بملابس أكثر إثارة لزوجك أو تغيير لون شعرك، وهكذا تضمنين اهتمامه بك.. وتبقى علاقتك الزوجية سوية.





- حتى يهتم بك زوجك لابد أن يشعر أنك أولاً مهتمة به، وتضعين راحته على قائمة أولوياتك، وتسعديه؛ فعندما يشعر زوجك أنك تبحثين عن سعادته دائمًا بالتأكيد سيهتم بك على كل الأصعدة.





- التفاصيل أهم من المجمل على الرغم أنّ الرجال في كل الأوقات يحبون الأخذ بالشكل العام أو بالمجمل، ولا يدققون في التفاصيل إلا عند الزوجة، فهم يضعونها تحت العدسة المكبرة، فدائمًا اهتمي بالتفاصيل، أنصتي لحديثه، اسألي عن أخباره، اهتمي بتفاصيل بيتك، جددي من ترتيب نظام غرفتكما، حتى لا يدب الملل فيها.





- اعرفي ذوق زوجك ونفذيه عليك، فربما تحبين عطرًا بعينه ولكن هو يحب عطرًا آخر، استخدمي ما يحب دائمًا، حتى تكون شعلة الانجذاب مضيئة فإن انطفأت ضاع اهتمام زوجك بك.





- العائلة سر نجاح واهتمام زوجك بك، اهتمي بعائلته جدًا، واهتمي أن تذهبي معه إلى التجمعات العائلية، تحدثي عنهم بكل خير؛ فحبك لهم سيزيد من حبه لك، وحبه لك سيولد اهتمامًا ليس بمنقطع إن كان على مستوى علاقتكما الزوجية أو اهتمام معنوي حتى بالكلمات.





- امدحي زوجك، حتى يشعر بأنه معك ملك على عرشه، وستجدينه يهتم بك ويدللك دائمًا.





- استمعي إلى رأي زوجك وخذي بآرائه ولا تضربيها عرض الحائط؛ سيشعر بقيمته عندك، وبالتالي سيمنحك الرعاية والاهتمام، لأنه سيرى أنك تستحقين ذلك.