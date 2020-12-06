افتتاح أكبر وحدة إسعاف على مستوى المدن الجديدة بمدينة بدر









صرح عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم افتتاح أكبر وحدة اسعاف على مستوى المدن الجديدة، بحضور مدير التشغيل بهيئة الإسعاف، ووفد من مسئولى هيئة الإسعاف المصرية، وبحضور رئيس مجلس الأمناء، ومديرى الإدارات التنفيذية والأمن بالجهاز.





وقال رئيس الجهاز: تبلغ مساحة المبنى (1190) متر مربع، ويتكون المشروع من (غرفة إسعاف أولية، غرفة جراحة، غرفة ملاحظة، غرفة تعقيم، غرفة للتجبيس، صيدلية، إقامة للأطباء، إقامة للتمريض، استقبال، استراحات للسائقين والمسعفين، مكاتب إدارة، مسطحات خضراء، (8) حمامات، مغسلة، مخزن مهمات وأجهزة، ساحات إنتظار خارجية، جراجات تسع (4) سيارات إسعاف).



