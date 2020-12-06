نانسى عجرم: حبس زوجى غير حقيقى والحكم النهائى فى 2021





احتلت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم «تريند» مواقع التواصل الاجتماعى خلال الأيام الماضية، بعد انتشار ما يفيد بصدور حكم بحبس زوجها الطبيب فادى الهاشم فى السجن لمدة تتراوح بين 15 عاما وحتى 20 عاما من قبل القضاء اللبنانى، على أثر قضية قتله للمواطن السورى محمد حسن موسى فى شهر يناير الماضى داخل فيللته، التى يعيش فيها برفقة زوجته نانسى عجرم وبناتهما.





وتعليقا على هذا الأمر قالت نانسى عجرم: إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة ولم يتم الحكم لأن الحكم النهائى سيكون فى بدايات العام الجديد.





وقالت: إن الأخبار المغلوطة أزعجتها وأسرتها طوال الفترة الماضية وعلى من يروج لهذه الشائعات بأن يتحرى الدقة قبل إطلاقها.





وأكدت بأن زوجها كان فى حالة دفاع عن نفسه وأسرته من هجوم شخص بهدف السرقة، وما يتردد ويفيد بغير ذلك عار تماما عن الصحة.





وكان نقولا منصور قاضى التحقيق الأول فى لبنان قد أصدر، القرار الظنى بشأن فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم، الذى أدانه بجناية القتل، وقرر بقاءه رهن التحقيق لحين الاستماع إلى بعض الشهود، واستكمال دراسة سجلات الاتصالات.





وانتشرت تصريحات للمحامى الخاص لفادى الهاشم عقب صدور القرار الظنى، قال خلالها إنهم كانوا يتوقعون حكما بالدفاع عن النفس المشروط، لكنه جاء بعقوبة الـ 20 سنة معطوفة على مادة ثانية تمنع العقاب، وأشار إلى أن قانونيا الحكمين يؤديان إلى نفس النتيجة وهى عدم وجود عقاب.





يشار إلى أن فيللا الفنانة نانسى عجرم فى العاصمة اللبنانية بيروت، شهدت جريمة قتل من قبل زوجها الطبيب فادى الهاشم للمواطن السورى محمد حسن موسى فى شهر يناير الماضى، وتبين من كاميرات المراقبة أن الأخير استغل عدم وجود أى من الأشخاص فى مدخل الفيللا، وقام باقتحامها، ولكن فادى شعر بالأمر وكان يتواجد فى الطابق الثانى ويستعد للنوم برفقة عائلته، وهجم عليه وقام بقتله بعدما أطلق عليه 17 رصاصة من السلاح الخاص به.







