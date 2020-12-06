أبو جبل يوجه رسالة للاعبي الزمالك: "أنت أقوى من أن تُهزم"

حرص محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، على توجيه رسالة لزملائة بالفريق، وذلك عقب خسارة الأبيض بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر.





ونشر "أبو جبل" علر حسابه الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر" صورة تعبر أن الجماهير هي مصدر الدعم والقة للفريق وعلق عليها: أنت أقوى من أن تُهزم، وأعز من أن تُكسر.





وأضاف : وأكرم من أن يُساء الظن بك؛ فـ عِش غالٍ حيثما كنت وكيفما كنت، فليس بعد رضا الله رضًا لخلق.





وودع الزمالك بطولة دوري أبطال أفريقيا في دور النهائي أمام الأهلي بنتجة 2-1، ثم ودع الزمالك بطولة كأس مصر بالخسارة أمام طلائع الجيش في دور قبل النهائي بنتيجة 3-1.



