«فلسفة الرضا» رجعتنى للسينما مع أحمد آدم





فترة غياب ليست قصيرة ظلت تبحث فيها رزان مغربى عن الدور الذى تعود به للوقوف أمام كاميرات السينما المصرية، بعد سلسلة من الأعمال المؤجلة التى لم تظهر للنور خلال السنوات الماضية، وبشخصية «ياسمين» أمام أحمد آدم للمرة الأولى فى فيلمه السينمائى الجديد «صابر وراضى» تعود رزان للسينما.





تقول رزان عن الشخصية التى تجسدها ضمن الأحداث أنها أى ياسمين التى تجسدها فى الفيلم -تعمل سكرتيرة- لدى الفنان محسن محيى الدين، الذى يجلس على كرسى متحرك، وتتعرض للعديد من المشاكل وتحلها مع راضى الذى يجسده الفنان أحمد آدم خلال أحداث العمل.





وأكدت أن العمل يبعث بالأمل والطاقة الإيجابية وفلسفة الرضا والنظر للمستقبل بنظرة أفضل، وهو ما جذبها للشخصية ووافقت على المشاركة بالفيلم دون تردد لتعود به للسينما مجددا.





وأضافت رزان أن دورها ضمن الأحداث لم تقدمه من قبل خلال أعمالها السابقة فى السينما أو الدراما، وبعيد تماما عن شخصيتها الحقيقية.





وكشفت رزان عن أنها سعيدة بالوقوف أمام أحمد آدم للمرة الأولى، وتعتبره نجما كوميديا بدرجة كبيرة وله جمهور كبير فى السينما، وتربطهما علاقة صداقة وطيدة وتعتبره شقيقها.





وعن توقف تصوير الفيلم لفترة خلال الشهور الماضية، وعما إذا كانت هناك أزمات مر بها الفيلم، أشارت إلى أن السبب الرئيسى هو أن فريق العمل تخوف من عدوى فيروس كورونا التى هددت العالم خلال الشهور الماضية مما جعل معظم مواقع التصوير تعطى قرارها بوقف العمل لحين هدوء الأوضاع، وأنها بمجرد العودة للتصوير مجددا حافظت على كافة الإجراءات الخاصة بمنع انتشار عدوى فيروس كورونا.





وأضافت رزان أنها استمتعت بتجربتها مع المنتج السبكى، وأحبت التعامل معه كثيرا وتراه أهم منتجى الصناعة بالفترة الأخيرة، ولم يختلف رأيها فى المخرج أكرم فريد، وأشارت إلى أنه يهتم بكل تفاصيل العمل الكبيرة والصغيرة داخل موقع التصوير.





وعن جديد رزان أوضحت أنها تسعى للعودة إلى الغناء، وتبحث عن عمل غنائى جديد تعود به خلال الفترة القادمة أما المسرح فرفضت رزان أكثر من عرض مسرحى خلال الفترة الأخيرة لأن المسرح يحتاج لتفرغ تام، يصعب عليها ذلك بالفترة الحالية.





فيلم «صابر وراضى» تأليف محمد نبوى وتدور أحداثه فى إطار كوميدى يجسد فيه أحمد آدم شخصية سائق يدعى راضى وهو راض بحياته كثيرا يعمل لدى رجل الأعمال ويجسده «محسن محيى الدين» ويواجه العديد من الأزمات خلال عمله خاصة مع السكرتيرة الخاصة برجل الأعمال الذى يعمل لديه، والفيلم يشارك فى بطولته يسرا مسعودى وسلوى عثمان ومحمد مهران، وانتهى فريق العمل من تصوير مشاهده تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائية فى موسم رأس السنة كموعد مبدئى لعرضه حيث يجرى أكرم فريد حاليا عمليات المونتاج والمكساج الخاصة بالعمل.







