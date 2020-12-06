مصطفى العبد الله يحتفل بتكريمه في دبي بإطلاق كليب "مفرفش"

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أطلق الفنان العراقي مصطفى العبدلله أجدد أعماله الغنائية بعنوان "مفرفش"، وذلك عبر فيديو كليب خاص من نوعه تم تصويره لايف خلال فعاليات حفل جوائز مهرجان ضيافة في دبي.



واختار العبدلله تقديم الأغنية الجديدة بشكل غير معتاد ولأول مرة عبر غنائها لايف في حفل جوائز مهرجان ضيافة في الإمارات، وتصوير الكليب نفسه بمشاهد حية من الحفل الذي شهد تكريمه بجائزة تقديرية عن مشواره الفني ممثلا عن العراق، في الدورة الرابعة من المهرجان العالمي الذي شهد تكريم نخبة من النجوم العرب، وأبرزهم أحلام من الإمارات.





وحاز مصطفى العبدلله على تكريم من نوع آخر خلال الحفل عبر مكالمة هاتفية من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قرر تقديم التهنئة شخصيا للفنان تقديرا عن فنه وتمثيله العراق، مؤكداً دعم الحكومة العراقية للفنانين والوسط الفني العراقي.



ويتعاون مصطفى العبدالله خلال أغنيته الجديدة "مفرفش" مع الملحن علي جاسم والموزع سرمد عز الدين والشاعر علي رياض وإنتاج نجوم الدار البيضاء، ويسير خلال العمل على نهج طابع البهجة الذي اتسمت به أغنيته الشهيرة "تعال"، التي حققت نجاح جماهيري غير مسبوق، بتخطيها حاجز 600 مليون مشاهدة.