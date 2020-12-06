معسكر مغلق للسقا بسبب «السرب»

بدأ الفنان أحمد السقا تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد، الذى تعاقد عليه مؤخرا ويحمل اسم «السرب»، وصور السقا 3 أيام فقط ثم توقف العمل.





وعلمنا أن السقا هو سبب توقف تصوير العمل، لانشغاله بتصوير مسلسل «نسل الأغراب»، المقرر أن ينافس به فى الماراثون الرمضانى المقبل، ويشارك بطولته الفنان أمير كرارة، إضافة إلى أن السقا كان يتبقى له 3 أيام وينتهى من تصوير فيلمه الجديد «العنكوت»، الذى يشاركه بطولته فيه كل من الفنانين، منى زكى وظافر العابدين، وبالفعل انتهى السقا من تصويره بالكامل فى خلال الأيام القليلة الماضية.





السقا صور الأيام الثلاثة من فيلم «السرب» داخل ديكور لمبنى المخابرات، لأنه يجسد شخصية شاب يعمل لصالح المخابرات العامة المصرية، ويقوم بإرسال المعلومات إليهم، وهو الأمر الذى يجعله يتعرض للكثير من المواقف، والعمل تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق والأكشن.





انضم لفيلم «السرب» كل من الفنانين، هند صبرى، وآسر ياسين، وشريف منير، ومحمود عبدالمغنى، ودياب، وكريم فهمى، والعمل من تأليف عمر عبدالحليم، ومن إخراج أحمد نادر جلال، ومن إنتاج شركة سينرجى فيلمز.







