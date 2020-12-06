عاجل.. تحطم مروحية إسرائيلية مدنية في منطقة الجليل الأعلى

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الأحد، بتحطم مروحية إسرائيلية مدنية في منطقة الجليل الأعلى إثر اصطدامها بخط كهرباء.

وفي وقت سابق، قتل طيار إسرائيلي وأصيب آخر بجراح بليغة، جراء تحطم مروحية قبيل هبوطها بإحدى القواعد العسكرية بالنقب.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ذكرت أن طائرة من طراز "أباتشي" تحطمت قبيل هبوطها بقاعدة "ريمون" بالنقب وعلى متنها طيار وهو ضابط في الاحتياط حيث توفي في التحطيم، في حين أصيب مرافقه الملاح الجوي بجراح بليغة.

وأضافت الصحيفة، أن الطائرة كانت في طريق عودتها من طلعة جوية تدريبية قبل أن يبلغ قائدها بوجود خلل فني وبالتالي تحطمها وهي على ارتفاع برج المراقبة بالقاعدة.

أوضحت الصحيفة العبرية، أن قائد هيئة الأركان "غادي آيزنكوت" شكل لجنة تحقيق لمعرفة الأسباب الحقيقية للتحطم وذلك بعد أسبوعين من عودة طائرات "أباتشي" طلعاتها الجوية بعد اكتشاف ثغرة خطيرة في أجنحتها.



