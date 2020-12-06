علاج المغص والغازات عند الطفل الرضيع

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:22 ص
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها عند مشاهدة طفلك الرضيع حديثي الولادة يتألم من المغص والغازات، وهي كالتالي:

تدليك بطن المولود بزيت الزيتون الدافيء عكس عقارب الساعة.
التكريع المستمر بعد كل رضاعة من الثدي.
يمكن أن يساعد الحمام الدافيء على تقليل حدة المغص خاصة في ساعات المساء، وتعريض بطن الرضيع للماء الساخن على شكل تيار يخفف من حدة الغازات.
تقديم الماء للرضيع بعد الشهر الرابع بين الرضعات يخفف من الغازات، ويقلل من حدوث الإمساك فيقل المغص المزعج
تمرين الدراجة لساقي المولود يفيد في تقليل حدة المغص، وخروج الغازات.
حمل الطفل على طريقة حيوان الكوالا بحيث يكون بطنه ملامساً لصدر الأم يخلصه من المغص.

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