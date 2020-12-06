لامبارد يحذر نجوم تشيلسي

قال مدرب تشيلسي فرانك لامبارد، إنه لا ضرر في أن يحلم مشجعو الفريق بالفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لكنه حذر لاعبيه من الإفراط في الثقة بالنفس خلال هذه المرحلة المبكرة من الموسم.

ومع أول حضور جماهيري منذ 9 أشهر عوض تشيلسي تأخره أمام 2000 مشجع في ملعبه ستامفورد بريدج أمس السبت، وفاز 3-1 على ضيفه ليدز يونايتد.

وبعد الفوز تقدم تشيلسي إلى صدارة الدوري لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2018 متفوقاً بنقطة واحدة على توتنهام وليفربول قبل لقاء هذين الفريقين في وقت لاحق من اليوم الأحد.





ورداً على سؤال حول شعور الجماهير قال لامبارد: "بالتأكيد لا ضرر في أن يحلم الجمهور بذلك (الفوز باللقب)، عودة الجمهور شيء جميل وكان تأثيره هائلاً والجلبة كانت هائلة ورأينا كيف كان حماسهم في نهاية المباراة ونحن في صدارة الترتيب".





وأضاف لامبارد: "صميم عملي وعملنا يفرض علينا أن ندرك أن الموسم طويل وأن المهم هو مدى القدرة على الاستمرار في تقديم هذا الأداء وتحقيق تحسن لأنني أعتقد أن بوسعنا تقديم أفضل من ذلك بكثير كما أننا سنواجه الكثير من التحديات".





ويشعر لامبارد بقلق بعد إصابة الجناح المغربي حكيم زياش في الشوط الأول من مباراة الأمس بينما لا تتوفر بعد تفاصيل عن مدى خطورة الإصابة.





وقال المدرب عن ذلك: "إنها إصابة في عضلات الفخذ الخلفية وسنعرف مدى خطورتها خلال اليومين المقبلين.. بالتأكيد الإصابة تمثل خيبة أمل لنا خلال هذه الفترة المزدحمة بالنشاط".



