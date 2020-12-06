طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:18 ص
مكرونة بالسبانخ
مكرونة بالسبانخ
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طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ

مقادير مكرونة بالسبانخ
- معكرونة 
- سبانخ 
- بصلة واحدة مقطعة قطع صغيرة
- زيت الزيتون حوالي 3 ملاعق كبيرة

طريقة تحضير مكرونة بالسبانخ
في قدر صبي الماء، وعند الغليان ضعي المعكرونة للسلق، عند قُرب الإستواء خذي كوب من ماء سلق المعكرونة وضعيه جانباً.
شوّحي البصل بزيت زيتون على النار، ثم أضيفي السبانخ، وغطي القدر.
أضيفي قليل من ماء سلق المعكرونة، مع التحريك المستمر.
أضيفي المعكرونة وتابعي التقليب، وقدمي المعكرونة ساخنة.

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