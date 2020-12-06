مؤشر سوق مسقط يصعد 0.04% مع بداية التعاملات

إستهلت بورصة مسقط تعاملات اليوم الأحد علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر مسقط 30 بنسبة 0.04 % في مستهل الجلسة عند مستوى 3641.31 نقطة، رابحاً 1.32 نقطة مقارنة بإقفال جلسة الخميس الماضي، وبلغ حجم التداولات في مستهل تعاملات اليوم 407.39 ألف سهم، بتنفيذ 21 صفقات، بقيمة تداول 54.49 ألف ريال.





ودعم أداء المؤشر ارتفاع أسهم القطاعين الصناعة والمالي، في الساعة 10:45 صباحاً بتوقيت مسقط.





وحقق مؤشر قطاع الصناعة ارتفاعاً في التعاملات الصباحية بنسبة 0.21 بالمائة؛ مدفوعًا بارتفاع الأنوار للسيراميك بنسبة 1.46 بالمائة، وارتفع ريسوت للأسمنت 0.66 بالمائة.





وارتفع مؤشر القطاع المالي 0.01 بالمائة، مع صدارة مسقط للتمويل للرابحين في تلك الأثناء بنسبة 2.56 بالمائة، وارتفع الخليجية للاستثمار 1.43 بالمائة.





وحد من ارتفاع مؤشر القطاع المالي تقدم سهم المتحدة للتمويل على المتراجعين في ذلك التوقيت بنسبة 2.7 بالمائة.





وعلى الجانب الآخر، استقر مؤشر قطاع الخدمات دون تغير عن مستوياته السابقة، مع تراجع السوادي للطاقة 1.89 بالمائة.







