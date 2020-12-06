تعرفي على أسرار نجاح الكيكة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:11 ص
بوابة الفجر
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إليك في السطور التالية مجموعة من الأسرار التي يجب أن تتعرفي عليها عند إعداد الكيكة لسهولة الحصول عليسها هشة وناجحة:

- يجب إخراج البيض من الثلاجة قبل البدء بعملية تحضير الكيك ليكون بدرجة حرارة الغرفة.

- التأكد من درجة حرارة الفرن، لهذا يجب أن تسخني الفرن أولًاً على الأقل 10 دقائق مسبقاً حتى يحمى للحصول على كيك خفيف وطري وهش، وعلى الدرجة المتعارف عليها وهي 180 درجة مئوية.

يجب التأكد من صلاحية البيكنج باودر قبل الاستخدام في تحضير الكيك، وإلا فإن الكيك سيهبط بالتأكيد.

تجنبي وجود أي تكتلات داخل خليط الكيك، من المهم جداً أن تتم عملية نخل الدقيق بشكل جيد.

تجنبي فتح الفرن عليها لكي لا تهبط وتظل مرتفعة كما هي.

يجب الحرص على دهن قالب الكيك بالكمية المعقولة حتى لا يلتصق بالقالب، بإمكانك استخدام الزبدة أو الدقيق والزيت.

احرصي دائماً على استعمال نفس الكوب في كيل جميع المواد المستعملة، وبدون أي نقصان أو زيادة فيها.

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