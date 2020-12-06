إصابة جديدة تضرب مانشستر يونايتد

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:16 ص
بوابة الفجر
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قال مدرب مانشستر يونايتد أولي جونار سولشار، إن إدينسون كافاني وأنطوني مارسيال استبدلا خلال الفوز 3-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس السبت، بسبب إصابات عضلية.

وكان كافاني مهاجم أوروغواي، الذي أحرز هدفين ثم غادر الملعب أمام ساوثامبتون الأسبوع الماضي، يلعب في قلب الهجوم أمام وست هام، لكنه لم يشارك في الشوط الثاني في المباراة التي أقيمت بإستاد لندن.

وغادر المهاجم الفرنسي مارسيال الملعب في الدقيقة 62 وحل محله خوان ماتا.

وأكد سولشار أن المهاجمين خضعا لفحص بالأشعة قبل مواجهة رازن بال شبورت لايبزيغ في دوري أبطال أوروبا بعد غد الثلاثاء، حيث يحتاج يونايتد إلى التعادل من أجل التأهل إلى دور الـ16.

وأبلغ سولشار سكاي سبورتس: "إنه سوء حظ.. في بعض الأحيان يكون هناك إصابات عضلية، فقدنا أنطوني وإدينسون، هناك مباراة بالفعل يوم الثلاثاء، لكن الأمر سيكون كذلك على الأرجح هذا الموسم".

وأضاف: "في بعض المباريات علينا اللعب دون بعض اللاعبين وأنا سعيد بوجود البدلاء الذين نملكهم حالياً".

وبعد أن وضع توماش سوتشيك وست هام في المقدمة، قادت أهداف بول بوغبا وميسون غرينوود والبديل ماركوس راشفورد يونايتد إلى تحقيق انتصاره الخامس على التوالي خارج ملعبه في الدوري هذا الموسم.

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