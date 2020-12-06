مجلس إدارة" راية القابضة" يوافق علي المضي في الاستحواذ على شركتين بمجال الإلكترونيات

وافق مجلس إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، على مضي قطاع راية للتجارة والتوزيع قدماً في عملية الاستحواذ الكامل من شركة DTR البحرينية على 100% من أسهم، وحصص كل من شركة اتصالات الدولية - مصر، والمتاجر المتحدة، العاملتين في مجال تجارة وتوزيع الإلكترونيات.









وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم، أنه سوف يتم إجراء عملية الاستحواذ من خلال شركتي راية القابضة التابعتين لراية للتوزيع وراية للإلكترونيات ، مشيرة إلى أن هذه الصفقة ستعمل على تعزيز حضور راية التجاري في سوق الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية في مصر.





و من المتوقع أن يتم تمويل الصفقة جزئياً من خلال قروض من موارد الشركة الذاتية، وذلك بعد موافقة المجلس على زيادة رأسمال راية للتوزيع.





وأشارت الشركة إلى أنه في هذا الإطار، فقد أكملت راية للتجارة والتوزيع إجراءات الفحوصات المالية والقانونية والتجارية النافية للجهالة، وتقوم حالياً بالتفاوض على البنود التنفيذية للصفقة.





ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تتواءم الشركتان المستحوذتان بشكل جيد مع منظومة راية للتجارة والتوزيع؛ نظراً لتشابه هيكل العمليات ومحفظة المنتجات والخدمات.





وفي الأسبوع الماضي، وافقت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية من حيث المبدأ على عرض الاستحواذ المعروض من إدارة شركة راية للتوزيع التابعة للاستحواذ على حصة أغلبية بشركتين.



