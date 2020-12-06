طبيبة: البخار على النظارة دليل على إحكام غلق الكمامة (فيديو)

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:06 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة كريمة الشامي، مستشار مكافحة العدوى، إن الكمامة وظيفتها إحكام النفس، وهي تعد أهم أساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، لعدم الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت "الشامي"، خلال لقائها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الأحد، على ضرورة التعامل أننا مصابين ويجب حماية أنفسنا من الآخرين، من خلال التباعد الجسدي، مشددة على ضرورة إحكام غلق الكمامة على الوجه من خلال حاجز الأنف المعدني، معقبة: "لما يزيد البخار على النظارة الطبية دليل على إحكام غلق الكمامة".

وأضافت أن غسل الأيدي بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل ضرورة، فضلًا عن تجنب وضع الأيدي على الوجه تمامًا لأن الفيروس يدخل الجسد من الأنف والفم والعين.

وأوضحت مستشار مكافحة العدوى، أن الرجال هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من السيدات، وذلك لأن النساء بطبيعة عملهم في المنزل دائمًا أيديهم في الماء على عكس الرجال.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج 133 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 103324 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 431 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 18 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس السبت، هو 118014 حالة من ضمنهم 103324 حالة تم شفاؤها، و6750 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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