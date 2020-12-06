بدعم الإنتخابات البرلمانية .. بورصة الكويت تستهل تعاملات اليوم علي ارتفاع جماعي للمؤشرات

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 11:02 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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استهلت بورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد،  علي ارتفاع جماعي للمؤشرات ، وذلك بدعم نجاح البلاد في عقد انتخابات مجلس الأمة 2020 ، حيث ارتفع  مؤشر السوق الأول بنسبة 0.11% وارتفع المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.10% و0.09% على التوالي، كما نما رئيسي 50 بنسبة 0.08% عن مستوى الخميس الماضي.

تلقت بورصة الكويت دعماً صباح اليوم عقب إنتهاء البلاد بنجاح من انتخابات مجلس الأمة 2020، وإعلان الفائزين، وسط ترقب لبدء الأعضاء في تنفيذ مهامهم التشريعية وسن القوانين المتاخرة أبرزها قانون الدين العام، و بلغت قيمة التداول 10.35 مليون دينار، وزعت على 34.18 مليون سهم، بتنفيذ 1.97 ألف صفقة.
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وتصدر سهم السورية القائمة الخضراء بـ10.67%، فيما جاء المتحدة على رأس التراجعات بـ4.56% ، تصدر أعيان للإجارة  الأنشط تدالاً بنسبة المرتفع 1.50% الكميات بـ10 ملايين سهم، فيما تقدم بيتك السيولة بـ2.01 مليون دينار، بنمو 0.88%.

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