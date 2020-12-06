روسيا: إصابات كورونا اليومية تتخطى لأول مرة الـ29 ألفا

أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الأحد، تسجيل لأول مرة أكثر من 29 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد، في تقريرها اليومي، 29039 إصابة بالعدوى، مقابل 28782 إصابة في اليوم السابق (ما كان أكبر زيادة يومية أيضا)، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 20.9% من المرضى الجدد.

وبحسب روسيا اليوم، تتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (7512 إصابة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3753 إصابة).

وكانت السلطات الصحية الروسية، سجلت خلال اليوم الأخير 457 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 508 وفيات في اليوم السابق، فيما تماثل 21342 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة مليونين و460770 إصابة مؤكدة منها 43141 حالة وفاة و479891 حالة نشطة ومليون و937738 حالة شفاء.