ضربتان جويتان للتحالف الدولي بالتنسيق ضد مواقع لداعش في العراق

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:44 ص
التحالف الدولي
التحالف الدولي
وكالات
Advertisements

شن التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة العمليات العراقية المشتركة، ضربتين جويتين، ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين بالعراق.

 

وقد تعرض رتل لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق إلى انفجار عبوة ناسفة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

 

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

داعش العراق التحالف الدولي

أخبار تهمك

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

كهربا يطلق رسالة قوية بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ ساعة و نصف

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 20 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ ساعتين

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 10 ساعة

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

انفجار عبوة ناسفة برتل تابع لقوات التحالف الدولي في العراق

المتحدث باسم التحالف الدولي: دورنا حاليا في العراق تقديم المعلومات الاستشارية

جرحى بتفجير استهدف مركبة متعاونة مع التحالف في العراق

قتلى وجرحى بانفجار استهدف رتلا للتحالف الدولي بالعراق

مقتل إرهابيين اثنين بضربة جوية للتحالف الدولي بالعراق

استهداف رتل عسكري للتحالف الدولي في بابل العراقية

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 ص

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

06:47 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم