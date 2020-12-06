ضربتان جويتان للتحالف الدولي بالتنسيق ضد مواقع لداعش في العراق

شن التحالف الدولي بالتنسيق مع قيادة العمليات العراقية المشتركة، ضربتين جويتين، ضد مواقع لتنظيم داعش في محافظة صلاح الدين بالعراق.

وقد تعرض رتل لقوات التحالف الدولي المنسحبة من العراق إلى انفجار عبوة ناسفة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

قتل منتسب في القوات الأمنية العراقية، وأصيب اثنين آخرين بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للدعم اللوجستي التابع لقوات التحالف الدولي على طريق السريع ديوانية – بابل.

وأصدرت خلية الإعلام الأمني العراقية، بيانًا قالت فيه إن قوات الشرطة العراقية وبالتحديد قوات "سوات" كانت ترافق الرتل أثناء تنقله، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.