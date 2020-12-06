مخرج مسلسل خيط حرير : شهر رمضان مش الفيصل لنجاح العمل

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:31 ص
أماني سلام
Advertisements
أكد المخرج إبراهيم فخري، بأن ليس صحيح بأن السباق الرمضاني، هو الفيصل في نجاح أي عمل، موضحا بإن مسلسل "خيط حرير، لاقي نجاحا كبيرا خارج الموسم الرمضاني.


وقال إبراهيم فخري، خلال لقائه في برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" أن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها عملاً خارج السيزون"سباق الاعمال الدرامية في رمضان.


وأضاف" كنا قلقين لكون رمضان هو المارثون الحقيقي الذي يخضع للنقاش والتحليلات والمسابقات حول أفضل عمل والاسوأ، لكن بعد التجربة فرحان جداً وبقى شهر نوفمبر بالنسبة ليه بقى "sweet Novmber "، وأصبح شهر لطيف وهو شهر متيمز جداً في موقعه بين الأشهر حيث أنه ليس صيفاً وليس في وسط إمتحانات نصف العام "


يشار إلي أن مسلسل خيط حرير من بطولة الفنانة مي عز الدين، سوسن بدر، محمود عبد المغني، ولاء الشريف، نيقولا معوض، صفاء الطوخي، محمد علي رزق .

أخبار تهمك

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 20 ساعة

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ حوالي 12 ساعة

كهربا يطلق رسالة قوية بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ ساعة و نصف

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 ص

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

06:47 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

باتشكيو يطلب صفقة قوية في الزمالك

10:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم