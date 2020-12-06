ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 10:08 ص
نيفين سمير
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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأحد 6-12-2020 بدعم ارتفاع الأسهم العالمية .
وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ظهور الأداء ايجابى لبداية الأسبوع مع ارتفاع الأسهم العالمية والأمريكية ، واستمرار شراء العرب بارتفاع اسعار النفط فيما سيستمر المؤشر الرئيسي على أداءه العرضى بين الـ 10900 - 11200 نقطة مع استمرار حال فشل التجارى الدولى فى تجاوز ال 65 جنيه ، ليظل المؤشر السبعينى على أداءه الافضل محققا قمم جديدة بارتفاعات لأسهم المضاربة التى تتناوب الصعود.
و ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.21% عند مستوى 110037.7 نقطة.
وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.84% عند 2105.9 نقطة، وزاد المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.76% ليصل إلى 3061.6نقطة.
وإختتمت البورصة المصرية جلسة نهاية الأسبوع الماضي على تباين بأداء المؤشرات، لينهى الرئيسي على تراجع طفيف ب 0.08% عند 11015 نقطة مع فشل التجارى فى تجاوز ال 63 جنيه و مبيعات المؤسسات الأجنبية على الاسهم القائدة ، فيما ارتفع المؤشر السبعينى متساوى الأوزان ب 0.32% بعد أن قلص انبا من ارتفاعاته بتقفيل المراكز المدينة قبيل نهاية الأسبوع لينهى عند قمة جديدة 2088 نقطة بعد وصوله ل 2098 ,نقطة لاول مرة بجلسة الأربعاء و الذى جاء بقيم تداول بلغت 1.378 مليار جنيه. بحجم تداول 391 مليون سهم من خلال 41888 صفقة ، بمخطط سيولة للشراء 53% ، بالتداول على 179 ورقة مالية ربحت منها 67 ورقة و تراجعت 78 ورقة ، فيما ظلت على ثبات 34 ورقة دون تغيير ، ليربح رأس المال السوقى للشركات المقيدة 1.223 مليار جنيه مسجلا 642.945 مليار جنيه.
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