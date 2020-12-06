ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة خلال التعاملات الصباحية









ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال التعاملات الصباحية من جلسة اليوم الأحد 6-12-2020 بدعم ارتفاع الأسهم العالمية .





وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ظهور الأداء ايجابى لبداية الأسبوع مع ارتفاع الأسهم العالمية والأمريكية ، واستمرار شراء العرب بارتفاع اسعار النفط فيما سيستمر المؤشر الرئيسي على أداءه العرضى بين الـ 10900 - 11200 نقطة مع استمرار حال فشل التجارى الدولى فى تجاوز ال 65 جنيه ، ليظل المؤشر السبعينى على أداءه الافضل محققا قمم جديدة بارتفاعات لأسهم المضاربة التى تتناوب الصعود.





و ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 0.21% عند مستوى 110037.7 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 70 EWI بنسبة 0.84% عند 2105.9 نقطة، وزاد المؤشر إيجي إكس 100 EWI بنسبة 0.76% ليصل إلى 3061.6نقطة.







