دريد لحام يثير الجدل بعد شائعات وفاته

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تصدر إسم الفنان السوري ​دريد لحام​ مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد شائعة وفاته والتي انتشرت خلال الأيام الماضية.



وخلال الساعات الماضية، تناقلت عدد من الصفحات عبر مواقع التواصل، وعدد من المتابعين خبر يؤكد وفاة لحام،.



وهذا الأمر أحدث بلبلة كبيرة بين الجمهور الكبير الذي يحبّه، إلى أن تبيّن أنها مجرد شائعة كما سابقاتها.



من وناحية أخرى، تألق دريد لحام في مسلسل شارع شيكاغو والذي أثار جدلا واسعا الفترة الماضية.

