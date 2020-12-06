فاتورة التليفون الأرضي| خطوات الاستعلام وطرق الدفع وآخر موعد لسداد الفاتورة





نقدم لكم في السطور التالية خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي نوفمبر 2020، وطرق الدفع المختلفة وآخر موعد لسداد الفاتورة عبر موقع المصرية للاتصالات،لـ سداد قيمتها قبل وقوع غرامة على صاحب الخط قد تصل لوقف الخدمة.





أخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي

وقامت الشركة المصرية للاتصالات بتحويل خدمة التليفون إلى الاستقبال فقط اعتبارًا من يوم 15 نوفمبر ولمدة شهر ينتهى في 14 ديسمبر، وتقوم الشركة يوم 15 ديسمبر برفع الخط من الخدمة بصفة مؤقتة وفرض غرامة على عدم سداد الفاتورة، لذا على المواطنين معرفة فاتورة التليفون الأرضي والمبادرة بسدادها لكي لا يتم فرض غرامة عليهم.





خطوات الاستعلام عن الفاتورة الأرضي

ثم النقر على أيقونة الاستعلام عن الفاتورة.

إدخال الكود الخاص بالمحافظة الخاصة التابع لها.

إدخال الرقم الأرضى الخاص بك.

ثم بعد ذلك النقر على أيقونة الاستعلام.





طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي





الدخول على الموقع الخاص بوزارة الاتصالات.

كتابة رقم التليفون ومسبق إدخال كود المحافظة.

ثم يتم النقر على أيقونة دفع الفواتير.

النقر على أيقونة سداد.

ويمكن للمواطن الدفع أيضا من خلال ماكينات فورى المتوفرة فى جميع المحافظات.

كما يمكن أيضاً الدفع من خلال السنترال.

كما يمكنك دفع جميع الفواتير من خلال الفيزا كارت الخاصة بالشغل التابع له.



