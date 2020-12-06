كهربا يطلق رسالة قوية بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
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احتفل محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي بالفوز بكأس مصر بعد تخطي طلائع الجيش يوم امس السبت في المباراة النهائية.

وكان الاهلي قد نجح في التتويج ببطولة كأس مصر بالفوز على طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية بعد نهاية المباراة في الاشواط الأصلية والإضافية بالتعادل الايجابي 1-1.


وكتب كهربا في رسالة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مش معقول كل أسبوع بطولة أروع من اللى قبلها".

يُذكر أن الأهلى نجح فى تحقيق بطولة دورى أبطال إفريقيا قبل أسبوع، على حساب الغريم التقليدى الزمالك وبهذا الفوز يحصد الأهلى الكأس السابعة والثلاثين فى تاريخه، كما يتوج بثلاثية الموسم الجارى بعد حسم الدورى المحلى، ودورى أبطال افريقيا.

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