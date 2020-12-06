الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.. وبيان بدرجات الحرارة

أكد خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .





وأعلنت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .





وقالت الأرصاد الجوية إن الرياح معتدلة اليوم الأحد على كافة الأنحاء، ولكنها نشطة على غرب السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من ( السلوم – سيدي براني – مطروح – سيوة – الفرافرة – الواحات البحرية ) .





أما حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .





وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «23 – 12»، قنا «24- 12»، الأقصر «24– 11»، أسوان «25– 12» .