الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد.. وبيان بدرجات الحرارة

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أكد خبراء الأرصاد الجوية اليوم الأحد أن يسود البلاد طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافيء على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد نهارا، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وأعلنت الأرصاد الجوية أن هناك شبورة مائية صباحاً على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة ( 30 % تقريباً ) على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( دمياط – بورسعيد – العريش – رفح ) .

وقالت الأرصاد الجوية إن الرياح معتدلة اليوم الأحد على كافة الأنحاء، ولكنها نشطة على غرب السواحل الشمالية الغربية مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من ( السلوم – سيدي براني – مطروح – سيوة – الفرافرة – الواحات البحرية ) .

أما حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر فتكون من خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «22- 14»، الإسكندرية «23 – 12»، قنا «24- 12»، الأقصر «24– 11»، أسوان «25– 12» .

أخبار تهمك

الزمالك يطلب ضم 3 لاعبين من بيراميدز.. طالع الأسماء

منذ حوالي 15 ساعة

القصة الكاملة في مفاوضات الزمالك مع نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

الأهلي يكشف حجم إصابة طاهر محمد طاهر

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. "الصحة': تسجيل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و18 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. السودان يحذر من عدم الوصول لاتفاق في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بكأس مصر

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة الموسم

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع نجم الأهلي

منذ يوم

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

منذ حوالي 5 ساعات

هذه أول دولة في العالم تطرح لقاح فايزر ضد كورونا

منذ 43 دقيقة

الثلاثية تحققت.. الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر للمرة 37 في تاريخه بالفوز على طلائع الجيش بركلات الترجيح

منذ حوالي 12 ساعة

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

منذ ساعة و 26 دقيقة

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وقف برنامج "صبايا الخير" وريهام سعيد من جديد تعرف علي التفاصيل!

منذ حوالي 19 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:59 ص

موسيماني يرحب بضم هذا اللاعب

جيرالدو يشترط على الأهلي للرحيل والأحمر في ورطة

06:47 ص

القبض على "سيد السويركي" مالك محلات "التوحيد والنور"

06:23 م

مجدي عبد الغني يهاجم موسيماني

09:00 ص

عاجل .. قرارات جديدة من الكنيسة بعد زيادة إصابات فيروس كورونا

12:34 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (7) | من حاول اغتيال عبد الناصر؟

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: هى دى مصر يا فنان!

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: حكايات أوباما مع رؤساء وقادة العالم