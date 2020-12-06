سوسن بدر عن مي عز الدين: بدأت تفكر في اختيارتها
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
أماني سلام
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أعربت الفنانة سوسن بدر؛ عن سعادتها بتعاونها لأول مرة مع الفنانة مى عز الدين، من خلال مسلسل "خيط حرير" الذي يعرض حاليا.
وقالت بدر، خلال لقائها في برنامج "الكلمة الأخيرة" مع الأعلامة لميس" "مي عز الدين فنانة جميلة أول مرة نشتغل مع بعض بس إحنا أصحاب وبحبها جداً وفي رأيي أن مي عز الدين، بداخلها طاقة لسه ماطلعش منها جزء يكفيها وجواها أكتر من كده.
وأضافت "مي عز الدين فيها ميزة أنها بني أدمة بقت نجمة وممثلة، لكن يهمني في المقام الأول أن تظل بني أدمة ولم يضع منها رغم النجومية ” البني أدم ” الي جواها وبدأت تفكر في إختيارتها “.
وقالت بدر، خلال لقائها في برنامج "الكلمة الأخيرة" مع الأعلامة لميس" "مي عز الدين فنانة جميلة أول مرة نشتغل مع بعض بس إحنا أصحاب وبحبها جداً وفي رأيي أن مي عز الدين، بداخلها طاقة لسه ماطلعش منها جزء يكفيها وجواها أكتر من كده.
وأضافت "مي عز الدين فيها ميزة أنها بني أدمة بقت نجمة وممثلة، لكن يهمني في المقام الأول أن تظل بني أدمة ولم يضع منها رغم النجومية ” البني أدم ” الي جواها وبدأت تفكر في إختيارتها “.