سوسن بدر عن مي عز الدين: بدأت تفكر في اختيارتها

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:53 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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أعربت الفنانة سوسن بدر؛ عن سعادتها بتعاونها لأول مرة مع الفنانة مى عز الدين، من خلال مسلسل "خيط حرير" الذي يعرض حاليا.



وقالت بدر، خلال لقائها في برنامج "الكلمة الأخيرة" مع الأعلامة لميس" "مي عز الدين فنانة جميلة أول مرة نشتغل مع بعض بس إحنا أصحاب وبحبها جداً وفي رأيي أن مي عز الدين، بداخلها طاقة لسه ماطلعش منها جزء يكفيها وجواها أكتر من كده.


وأضافت "مي عز الدين فيها ميزة أنها بني أدمة بقت نجمة وممثلة، لكن يهمني في المقام الأول أن تظل بني أدمة ولم يضع منها رغم النجومية ” البني أدم ” الي جواها وبدأت تفكر في إختيارتها “.

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