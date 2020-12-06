الأرصاد عن الطقس حتى نهاية الأسبوع: رياح مثيرة للرمال والأتربة تجتاح هذه المحافظات
الأحد 06/ديسمبر/2020 - 09:28 ص
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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع، معلنة عن مناطق سقوط الأمطار والظواهر الجوية التي تجتاح البلاد بداية من اليوم الأحد الموافق 6 ديسمبر2020 وحتى الجمعة المقبل 11 ديسمبر 2020.
حالة الطقس الأحد 6 ديسمبر 2020:
تشهد البلاد اليوم الأحد أمطار خفيفة بنسبة (30 %): على بعض المناطق من (دمياط - بورسعيد - العريش - رفح)، بجانب شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة مع نشاط للرياح والرمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد منها (السلوم - سيدى برانى - مطروح - سيوة - الفرافرة - الواحات البحرية).
حالة الطقس يوم الأثنين 7 ديسمبر 2020:
وقالت الأرصاد الجوية إن البلاد تتعرض لشبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مع نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، ونشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من شمال الصعيد ( الفيوم المنيا - بنى سويف - اسيوط ) .
حالة الطقس يوم الثلاثاء 8 ديسمبر 2020 :
ويشهد طقس الثلاثاء شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .
حالة الطقس يوم الأربعاء 9 ديسمبر 2020 :
توجد شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .
حالة الطقس يوم الخميس 10 ديسمبر 2020 :
تشهد البلاد شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مع نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدى برانى - سيوة ) .
حالة الطقس يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020 :
توجد شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة .